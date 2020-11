Standard zonder zes positieve spelers naar Poznan, maar het had véél erger kunnen zijn

Standard speelt morgenavond tegen het Poolse Poznan in de Europa League. De wedstrijd van de laatste kans na de eerdere slechte resultaten. Maar de Rouches zaten gisteren zwaar in de puree nadat bleek dat heel veel spelers besmet waren.

De UEFA had de testen uitgevoerd en de club kreeg de resultaten daarvan dinsdagmorgen. Volgens HLN waren ze in alle staten, want heel wat spelers bleken positief, onder wie ook heel wat belangrijke basisspelers. Standard besliste zelf om te laten hertesten, want er waren een deel spelers bij die eerder al positief waren, maar daarna negatief getest hadden.

Gisterenavond kregen ze dan relatief goed nieuws. 'Slechts' zes spelers waren nog positief na de hertest: Shamir, Tapsoba, Sissako, Pavlovic, Collins Fai en Kostas Laifas. Die laatste is wel een probleem, want hij moest normaal gezien Vanheusden vervangen de komende maanden.