Haaland afstoppen? Het is mogelijk zegt ex-Buffalo, maar niet makkelijk

De kans is groot dat Erling Haaland vanavond toch aan de aftrap verschijnt tegen Club Brugge. Het Noorse wonderkind lijkt te scoren waar en wanneer hij wil. Toch slaagden sommigen erin hem af te stoppen.

Ex-Buffalo Stefan Mitrovic bijvoorbeeld. Die speelde in de EK-barragewedstrijden met Servië tegen Noorwegen en Haaland kwam niet tot scoren. “Hij is ‘a beast’”, aldus Mitrovic in HLN. “Hij is zo snel, zo sterk. Zelfs zijn hoofd is ‘big’. Maar wij waren perfect voorbereid."

Het 'game plan' van Servië werkte. "Wij stonden hoog met de defensie, waardoor Haaland met zijn snelheid en kracht in onze rug had kunnen duiken. Dan haal je hem niet meer terug, hoor. Om dat te vermijden, kropen we bij balverlies meteen achteruit. Of maakten we een slimme overtreding, zodat we organisatie konden herstellen, om zo de ruimte tussen de verdediging en de doelman minimaal te houden.”