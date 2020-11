Bondscoach Southgate geeft selectie vrij voor match tegen België: supertalent maakt wederoptreden

Het is nog wachten op de selectie van Roberto Martinez voor de laatste twee duels in de Nations League. Ondertussen heeft Engels bondscoach Gareth Southgate wel al zijn namen prijsgegeven.

Op 15 november kijkt België Engeland opnieuw in de ogen. De Rode Duivels azen ongetwijfeld op eerherstel na de ietwat ongelukkige nederlaag op Wembley. Engeland moet op zijn beurt absoluut winnen wil het nog kans maken om groepswinnaar te worden.

Southgate heeft in zijn selectie opnieuw plaats voor Phil Foden, het 20-jarige toptalent van Manchester City. Die was er vorige keer niet bij nadat hij, samen met Mason Greenwood, de coronaregels aan zijn laars gelapt had.