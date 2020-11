Piqué trapt na op ex-voorzitter van Barcelona: "We werden elk seizoen slechter en slechter onder zijn leiding"

Josep Bartomeu hield de eer aan zichzelf en nam ontslag als voorzitter van FC Barcelona. Niet alleen Lionel Messi, maar ook Gerard Piqué is tevreden dat de Catalaan weg is.

Het clubicoon van FC Barcelona ziet in Josep Bartomeu één van de verantwoordelijken voor het verval van het instituut. “Het was duidelijk dat het steeds minder werd onder zijn leiding”, spaart Gerard Piqué de voormalige voorzitter niet in AS.

“We werden elk seizoen slechter en slechter. Bij een club als Barcelona is er geen ruimte voor een overgangsjaar. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar ik ben er zeker van dat we sterker dan ooit zullen terugkomen.”