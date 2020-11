'Engelse topclubs azen op sensatie uit La Liga, Villarreal ruikt de jackpot'

Villarreal CF heeft goud in handen. Samuel Chukwueze staat op de radar van enkele Engelse topclubs. De kans is groot dat de Nigeriaan aan zijn laatste maanden in Spanje bezig is.

Samuel Chukwueze is momenteel dé sensatie in La Liga. De 21-jarige flankaanvaller loopt al eventjes rond bij Villarreal CF - de Gele Onderzeeër betaalde in 2017 amper een half miljoen euro voor Chukwueze aan Diamond Academy - maar breekt nu helemaal door. The Sun weet dat Manchester United, Chelsea FC en Arsenal FC hem op de radar hebben staan. Meer zelfs: de twee eerstgenoemde topclubs bereiden zelfs al een bod voor. Al is het de bedoeling van Villarreal om hem het seizoen in Spanje te laten uitdoen. Jackpot De secretaris van de geelhemden ziet het alvast graag gebeuren. De marktwaarde van Chukwueze wordt momenteel geschat op een slordige dertig miljoen euro. En als de Engelsen beginnen te bieden…