Frank Lampard is tevreden over de prestaties van zijn spelers: "Het toont welke richting we uitgaan"

Het gaat de laatste weken goed bij Chelsea. Ze houden vaker de nul en vinden zelf vlot de weg naar het doel. Frank Lampard, de trainer van Chelsea, is tevreden over de prestaties van zijn spelers.

Chelsea heeft opnieuw uitgehaald in de Champions League. De Engelse topclub haalde het met 3-0 van het Franse Rennes. Werner (2x) en Abraham zorgden voor de doelpunten. Na de wedstrijd was Frank Lampard zeer tevreden over de wedstrijd van zijn ploeg.

"Ik vond het leuk. Het toont het werk dat we doen en welke richting we uitgaan. Op alle vlakken hebben we goed gespeeld. We waren goed begonnen aan de wedstrijd en vonden vlot de weg naar het doel. Toen ze met tien man vielen, hielden we de bal goed in beweging. We mochten ze niet onderschatten, maar het werd een mooie overwinning", aldus Lampard.

Door de overwinning blijft Chelsea aan de leiding staan in haar groep. De club heeft met 7 op 9 even veel punten als Sevilla. Krasnodar en Rennes volgen samen op de derde plaats met 1 op 9.