Zeer ontgoochelde reacties in het Standard-kamp na nederlaag in Polen: "We werden gewoon weggespeeld vanavond"

0 op 9 dat is het troosteloze rapport dat Standard na drie wedstrijden in de Europa League kan voorschotelen. Rangers was een sterk team, Benfica was gewoon twee klassen beter, maar tegen Lech Poznan mag je Standard zijnde toch niet uit de bocht gaan.

Toegegeven, er waren excuses. Er was het uitvallen van Vanheusden met die horrorblessure en zes positieve coronagevallen. Noë Dussenne wil zich hierachter echter niet verstoppen. "We zijn professionals en moeten presteren eenmaal we op het veld komen", klinkt het in een reactie na de wedstrijd.

"We verloren te veel duels, we werden gewoon weggespeeld vanavond. We moeten harder, gedecideerder en agressiever zijn." Zo lijkt een kwalificatie voor de zestiende finales van de Europa League ook een vervlogen droom.

"Het wordt zeer moeilijk, maar we hebben onze trots. We moeten absoluut punten pakken in onze twee laatste thuiswedstrijden", besluit Dussenne.