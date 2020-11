Ondanks teleurstellende prestatie heeft Montanier het toch over "kleine positieve punt van deze avond"

Standard heeft ook zijn derde groepswedstrijd in de Europa League verloren. Ditmaal werd het 3-1 in en tegen het Poolse Lech Poznan.

Philippe Montanier is duidelijk teleurgesteld na de wedstrijd. "Een lastige nederlaag en gemengd gevoel omdat we goed aan de partij begonnen aren. Maar we worden afgestraft door een counter en een kleine verdedigende fout. Ze verdubbelen snel hun voorsprong maar we kunnen de aansluitingstreffer nog maken. Voor zij opnieuw scoorden, hadden we een grote kans om op gelijke hoogte te komen", zei de coach van Standard.

De tweede helft was niet goed. We verloren duels en hebben niet ons beste niveau getoond. Hun derde doelpunt was lastig om te incasseren. Maar we moeten ook wel de kwaliteit van onze tegenstander onderstrepen: Poznan toonde inzet, techniek, teamgeest en had weinig balverlies", analyseert hij.

Na het derde verlies is de kans om door te stoten in de Europa League zeer klein geworden. "We moeten onze eerste punten nog verzamelen en daarvoor moet ons niveau omhoog. We zullen ons moeten verbeteren want de Europa League is een ander niveau", hamerde de Fransman.

De jonge Hugo Siquet kreeg zijn vuurdoop nadat hij bij de rust erin kwam voor Nicolas Gavory. "Hij kwam niet op het best mogelijke moment in de wedstrijd, maar ik ben tevreden over zijn prestatie. Verrast ben ik niet, hij laat goede dingen zien op training. Het kleine positieve punt van deze avond is dat we een jonge speler hebben met een interessant potentieel dat geduldig ontwikkeld moet worden", besluit Montanier.