Britse journalist onder de indruk van Belgen bij Leicester: "De ploeg speelt niet op z'n best als hij er niet bij is"

Ook dit seizoen draait Leicester City weer vlotjes mee bovenaan de Premier League en in de Europa League zijn ze zelfs de onbetwiste leider met een 9 op 9 in hun poule.

Jordan Blackwell, sportjournalist van de krant "Leicester Mercury", analyseerde voor Sporza de prestaties van de Belgen. Tielemans is quasi onmisbaar in de basiself van Rodgers en werpt zich op als een echte patron. Over de nieuwste Belg bij Leicester City zegt hij dan weer: "Timothy Castagne has been superb!"

Allrounder Praet

Ook voor die derde Belg, Dennis Praet, heeft Blackwell niks dan lovende woorden. "Ik praat met veel fans en die zeggen allemaal dat de ploeg niet op z’n best speelt als Praet er niet bij is. Hij is heel populair omdat hij eigenlijk zelden slecht speelt. Hij is een constante allrounder, goed in de tackle, snel in de diepte, strak in de passing en hij onderschept veel ballen."

Enige minpuntje is allicht dat zijn polyvalentie hem niet altijd een duidelijk omlijnde basisplaats kan garanderen, maar dat horen we wel vaker bij spelers die allround zo veel kwaliteiten hebben als Dennis Praet. Als de drie Belgen en de rest van het team zo blijven presteren, dan mogen ze op het einde van dit seizoen gerust een trofee ambiëren in Engeland of Europa.