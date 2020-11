Felice Mazzu niet gerust in de wedstrijd tegen Deinze: "We moeten op onze hoede zijn"

Zondagmiddag staat er in 1B een mooie affiche op het programma, leider Union neemt het op tegen Deinze. Felicce Mazzu sprak zich uit over de belangrijke wedstrijd van morgen, en is er toch niet helemaal gerust in.

“We moeten op onze hoede zijn, want na een moeilijke start heeft de club toch enkele mooie resultaten neergezet”, verklaart de trainer in een interview met zijn eigen club. Toch loopt het even wat minder bij de tegenstander van morgen. Deinze speelde in haar laatste twee wedstrijden gelijk tegen zowel Westerlo als de jonkies van Club Brugge. Daarnaast werd ook in de beker met 3-1 verloren van Thes Sport: “Misschien was de beker geen prioriteit voor de club, daar mogen we niet naar kijken”, aldus Mazzu. Onnodige tegengoals op Westerlo Union doet het de laatste weken goed, maar moet volgens de trainer geconcentreerd blijven voetballen om onnodige doelpunten, zoals vorige week op Westerlo, te vermijden. Ondanks de vroege achterstand zag Mazzu een volwassen uitstraling bij zijn ploeg, dat is volgens hem te danken aan de uitstekende groepssfeer: "Onze groepssfeer is het belangrijkst, hierdoor kunnen we mikken op prijzen."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Union SG - SK Deinze live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.