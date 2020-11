Geen blessures meer, eindelijk beslissend voor Madrid maar daar is het volgende al: Eden Hazard heeft corona

Eden Hazard was nog maar net terug bij Real Madrid na een spierblessure maar daar is de volgende tegenslag al.

Real Madrid laat namelijk weten dat de Rode Duivel positief heeft getest op het coronavius. Ook verdedigende middenvelder Casemiro testte positief. De testen werden vrijdagochtend uitgevoerd. Verder is er in de club niemand positief bevonden.

Dat Hazard positief test is slecht nieuws voor Real Madrd aangezien Hazard zo de speler wordt van 100 miljoen die om de x aantal matchen weer even out is. Maar vooral voor Roberto Martinez en de Rode Duivels is dit een streep door de rekening aangezien er twee Nations League duels en een oefenwedstrijd op het menu staan voor de Rode Duivels.

Real Madrid speelt normaal gezien zondag tegen Valencia maar dat zal zonder Hazard en Casemiro zijn.