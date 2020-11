Is besmetting van Hazard een uitgekiend plannetje van Real Madrid?

In verschillende kringen beweren kwatongen dat de positieve coronabesmetting van Hazard deel uitmaakt van een plannetje van Real Madrid om hun flankspeler niet te overbelasten.

Positief bevonden spelers moeten een week in quarantaine en mogen na twee negatieve tests opnieuw deelnemen aan de groep. Nu wil het toeval dat Hazard de komende week twee wedstrijden met de Rode Duivels moet beslechten. Door zijn positieve test krijgt Hazard nu twee weekends rusr.

Ook Casemiro werd positief bevonden op het coronavirus. Maar ook rond zijn positieve test hangen heel wat vraagtekens omdat Real Madrid liet weten dat ze een interlandbreak niet echt zagen zitten, vooral niet voor... Eden Hazard en Casemiro.

Fake news van mensen die in complottheorieën geloven of zit er toch een beetje waarheid bij? Misschien komen we het de volgende dagen te weten want Hazard en Casemiro mogen nu tien dagen hun huis niet verlaten.