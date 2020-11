🎥 Messi kan het ook als invaller! Argentijn scoort tweemaal inclusief zijn eerste niet-penalty van het seizoen

De gewaagde zet van Ronald Koeman was een succes. De Nederlander zette Lionel Messi op de bank bij FC Barcelona en de wereldster scoorde twee keer.

FC Barcelona heeft na vier competitiematchen zonder zege nog eens kunnen winnen. De Catalanen klopten Real Betis met 5-2. Het meest opvallende voor de match was dat Lionel Messi op de bank moest starten.

Barça kwam op voorsprong via Dembélé en Griezmann liet na om de score vanop de stip te verdubbelen. Vlak voor de rust werd het nog 1-1 via Sanabria en dan was het Messi-time. 'Een voet' had hij niet in de 2-1, maar wel een groot aandeel. Kijkt u zelf maar!

De Argentijn kreeg 45 minuten speeltijd en scoorde op het uur de 3-1 vanop elf meter. Betis zocht en vond de aansluiting, maar het was Messi die de boeken toe deed voor de club uit Sevilla met zijn eerste veldgoal van het seizoen. Pedri zorgde voor de 5-2 eindstand.