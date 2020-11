"STOP THE COUNT": Southampton reageert 'op z'n Donald Trumps' na verrassende leidersplaats

Vrijdagavond trapten Southampton en Newcastle United de achtste speeldag van de Premier League op gang. De Saints hielden de punten thuis en zijn de verrassende leider in Engeland.

Che Adams en Stuart Armstrong zorgden voor de goals in de 2-0 zegen van Southampton tegen Newcastle United. De Saints wonnen vijf van hun laatste zes competitiematchen en verzamelden in totaal 16 punten na acht speeldagen.

Dat zijn er even veel als Liverpool, maar op basis van het doelpuntensaldo (+4 tegenover +2) staat Southampton voor het eerst in 32 jaar aan de leiding in de Premier League.

Walcott en Djenepo

Nog een straffe statistiek: voor Theo Walcott was het 14 jaar en 314 dagen geleden dat hij nog eens voor de Saints speelde in hun thuishaven Saint Mary's en al na 7 minuten was hij goed voor een assists. Bij de thuisploeg stond ook een zekere Moussa Djenepo, ex-Standard, in de basiself.

Wat Southampton betreft mag de Premier League nu stoppen met punten uitdelen na wedstrijden. "Stop the count (stop het tellen, nvdr.)", alludeerde de club op de Amerikaanse president Dondald Trump die opperde om te stoppen met stemmen tellen omdat hij op een verkiezingsnederlaag afstevende.