Emilio Ferrera enorm ontgoocheld: "Kunnen dat niet meer wegsteken"

Seraing kon zaterdagavond een goede zaak doen tegen Lierse Kempenzonen, maar ging pijnlijk onderuit: 1-3. Dat hadden de Luikenaars niet zien aankomen.

Seraing kon een goede zaak doen, aan de leiding komen in 1B en de druk verhogen op Union voor hun match tegen Deinze op zondag. Maar het liep helemaal mis. Dat zag ook coach Emilio Ferrera.

Teleurgesteld

"Ik ben zeer teleurgesteld. De voorzetten kwamen niet aan, maar er toonde zich ook niemand present in de bezoekende grote rechthoek. Er was controle, maar geen presence."

Normaliter is een match van Seraing voer voor spektakel, maar deze keer bleef dat uit: "En we pakken drie goals tegen een ploeg die vooral verdedigd heeft, dat is ook niet goed - al ben ik daardoor minder verrast."