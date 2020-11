Waarom er in België én Spanje heel veel sceptis is rond de positieve coronatest van Eden Hazard

Eden Hazard moet de interlandbreak met de Rode Duivels aan zich voorbije laten gaan. De sterspeler van Real Madrid heeft een positieve coronatest afgelegd. De normaalste zaak van de wereld tegenwoordig. Maar waarom is er dan zoveel sceptis?

We worden tegenwoordig rond de oren geslagen met de ene na de andere positieve coronatest van profvoetballers. Toch lijkt in België én Spanje niemand te geloven dat Eden Hazard effectief besmet is met COVID-19.

Voor de duidelijkheid: wij kunnen niét geloven dat het hele circus is opgezet door Real Madrid. Een instituut als De Koninklijke gaat zich niet verlagen tot zo'n opgezet spel. Bovendien impliceert het dat ook Eden Hazard betrokken is in de leugen. Nee, echt niet.

Maar waarom dan de twijfels? De eeuwige discussie gaat door. Real Madrid kan niet begrijpen dat Roberto Martinez de broze Hazard in een druk EK-jaar extra wil belasten met veredelde oefenwedstrijden.

Belgische coronasituatie

Maar dat is niet alles. Ook in Spanje is het inmiddels doorgesijpeld dat de Belgische coronasituatie allesbehalve geruststellend is. Vergelijk het met een familielid tijdens de eerste coronagolf richting Madrid of Bergamo sturen. Niemand stond ervoor te springen...