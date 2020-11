Voetballegende Roy Keane ziet één grote reden waarom Manchester City geen kampioen zal spelen

Roy Keane keek als analist bij Sky Sports naar de topper tussen Liverpool en Manchester City. Daaruit kon hij besluiten dat de titel nagenoeg onmogelijk zal worden voor Manchester City.

"Ze kunnen niet vasthouden wat ze de voorbije twee à drie jaar gedaan hebben. Kijk maar naar hun selectie en daar moeten ze het mee doen in verschillende competities: amper twee spitsen!", klinkt het bij Keane. "Aguero is dan 32 jaar en geblesseerd dus je hebt nog maar één spits. Waarom hebben ze zich niet versterkt vooraan?", vraagt de Ier luidop.

"Ze hadden andere posities die ze wilden versterken zoals centraal in de defensie, maar ze kunnen het enkel zichzelf kwallijk nemen dat ze nu een tekort aan spitsen hebben. In de breedte is deze selecite niet sterk genoeg", doet hij verder zijn verhaal.