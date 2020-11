Mooi debuut in aantocht! Niet overtuigend bij Genk, straks onder de lat bij Oranje tegen Spanje

Hij is ondertussen al langer weg bij Racing Genk dan de drie seizoenen die hij er gekeept heeft, maar het vertrek naar AZ Alkmaar heeft Marco Bizot duidelijk geen windeieren gelegd.

In 2014 streek Marco Bizot als 23-jarige doelman neer bij KRC Genk. Gedurende zijn driejarige passage in de Luminus Arena kon hij echter nooit alle Genkse harten voor zich winnen. In 2017 keerde hij terug naar Nederland, waar hij een absolute sterkhouder werd bij AZ Alkmaar.

Debuut tegen Spanje

Hij werd al meermaals beloond met een selectie voor Oranje en straks zal hij ook zijn officiële debuut maken voor de Nederlandse nationale ploeg. "Marco Bizot speelt woensdag (de oefeninterland tegen Spanje, nvdr.) en Tim Krul speelt in de Nations League (tegen Bosnië en Polen, nvdr.)", citeerde Voetbal International bondscoach Frank de Boer.

De vaste nummer 1 bij Nederland, Jasper Cillessen, is een tijdje geblesseerd. Vandaar de keeperswissel.