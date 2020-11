Einde van een tijdperk in zicht? Sterspelers worden ouder, zijn dit hun opvolgers?

Het einde van het tijdperk... Iets dat we zo lang mogelijk proberen uit te stellen, maar helaas kunnen we niet anders dan vaststellen dat de huidige sterspelers ouder worden en dat het tijd wordt dat er een nieuwe generatie opstaat.

Cristiano Ronaldo wordt op 5 februari 36 jaar. Lionel Messi is in juni 33 jaar geworden. We kunnen niet om deze leeftijden heen. Tijd om eens te kijken wie de huidige talenten in het voetbal zijn die over enkele jaren hun plek kunnen innemen.

In het aanvallende compartiment richten we onze ogen op Mbappé, Sancho, João Félix en Haaland. De eerste in dit rijtje van jonge twintigers is, samen met Neymar, al de ster in Parijs. Kylian Mbappé wordt nu al gezien als de toekomstige winnaar van de Gouden Bal.

Sancho en João Félix konden al hoge ogen gooien bij respectievelijk Dortmund en Atlético Madrid. Vooral João Félix doet het dit seizoen fenomenaal goed. Met 7 goals en 3 assists in amper tien wedstrijden is hij één van de uitblinkers in Spanje. Er wordt zeer veel verwacht van de jonge Portugees, waar Atlético Madrid in juli vorig jaar maar liefst 127 miljoen euro voor betaalde.

Erling Braut Haaland is de volgende in het rijtje. Sinds zijn transfer van Salzburg naar Dortmund kende hij een ongelooflijke ontwikkeling. Haaland kan geweldige statistieken voorleggen. Zo komt hij gemiddeld elke wedstrijd tot scoren. De killer van Club Brugge is zeer compleet en wordt nu al genoemd als de opvolger van Lewandowski bij Bayern München.

Nog meer talent

In een leeftijdscategorie lager komen we uit bij Ansu Fati. De 18-jarige Spanjaard mocht eerder dit seizoen zijn debuut maken voor de nationale ploeg en kon dit seizoen al zeer veel minuten verzamelen bij FC Barcelona. In september werd hij zelfs uitgeroepen tot speler van de maand. Fati was dit seizoen al goed voor 5 goals en 4 assists in tien wedstrijden.

In het middenveld gaan we even terug naar Borussia Dortmund, waar jongeren Giovanni Reyna en Jude Bellingham rondlopen. Beide spelers van 17 jaar, Reyna wordt 18 jaar op 13 november, krijgen veel kansen in Dortmund en gaven meermaals blijk van hun talent.

Om af te ronden gaan we naar Frankrijk waar het land gek is van Eduardo Camavinga. De pas 18-jarige speler van Rennes maakte onlangs zijn debuut voor de nationale ploeg van Frankrijk. In dit debuut scoorde de Fransman, die geboren werd in Angola, met een wondermooie omhaal. De verwachtingen liggen bijzonder hoog.