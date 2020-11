Zwaar afgezien, maar Duivels hebben genoeg aan twee goeie ballen in de zestien en een efficiënte Batshuayi

Zwitserland maakte het de Rode Duivels één helft bijzonder moeilijk. In die mate dat iedereen zich bij de rust afvroeg hoe ze dat gingen rechtzetten. Het antwoord op de vraag was Michy Batshuayi twee goeie ballen in de zestien geven.

Zelden gezien de laatste jaren: een Belgisch elftal dat bijna op de eigen helft werd vastgepind. De Rode Duivels hadden balbezit, maar kregen te maken met Zwitserse pitbulls. De man met de bal werd eender waar op het veld belaagd. En als je dan met Lukebakio en Batshuayi vooraan speelt, weet je dat je geen lange ballen moet gaan pompen.

De nutteloze Batshuayi

Batshuayi werkt bijwijlen trouwens de wrevel van zijn ploegmaats op in zulke situaties. Als je de bal niet hebt, moet je er niet te veel van verwachten. Batsman is een killer, maar geen werker zoals Lukaku. Als de hemdsmouwen moeten opgestroopt worden, hoef je niet al te veel richting de spits van Crystal Palace kijken. 't Is er vooral eentje voor in de box...

Na 12 minuten stonden de Duivels trouwens op achterstand. Bornauw verkeek zich jammerlijk op een lange bal en zo kreeg Mehmedi vrije baan richting Mignolet. En hij werkte het ook goed af. Verdiend trouwens, want de Zwitsers waren gevaarlijker. Vonden hun beweeglijke spitsen ook makkelijker.

De Batshuayi van goudwaarde

Welgeteld nul kansen hadden de Belgen de eerste helft. Je moet echt hopen dat Romelu komende zomer topfit kan starten aan het EK of je hebt een probleem. Daar kan je in zulke omstandigheden al eens een bal naar pompen. Of hij komt hem zelf halen. Maar wat doelloos rondlopen tussen twee verdedigers zou hij niet doen.

Het was over het algemeen niet goed genoeg. Geen automatismen natuurlijk ook. Maar dan krijg je de tweede helft, doet Zwitserland vier wissels en krijgt Batshuayi één goeie bal in de zestien. Prijs! 't Is ongelooflijk eigenlijk. Die tart soms toch ook de wetten van de voetballogica. Zijn 20ste voor de Rode Duivels. Als hij speelt, scoort hij.

Nummer 21 volgde ook hoor. 70ste minuut, de ingevallen Foket zette voor en even later hing de bal tegen de netten. Dringend een goaltje nodig? Gelieve Batsman te bellen. Het liep ook beter combinerend. De inbreng van Youri Tielemans was daar niet vreemd aan. Hem kan je een bal geven en je weet dat hij er iets goed mee gaat doen. Niet toevallig schreeuwde Mignolet constant om hem aan te spelen.