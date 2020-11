Batshuayi, wat weegt het meest door: zijn torinstinct of zijn tactische onkunde?

We roepen Roberto Martinez op om de handleiding die hij voor Michy Batshuayi geschreven heeft dringend over te maken naar Roy Hodgson. Blijkbaar weet de trainer van Crystal Palace nog niet wat de bondscoach wel weet. Of kan hij er gewoon niet mee om, zoals veel t

Acht goals in zijn laatste zes interlands... Het staat in schril contrast van wat hij bij zijn clubs presteert. Dit seizoen twee assists in 5 matchen en 281 minuten speeltijd. Vorig seizoen 1 goal in 16 Premier League-matchen, waarin hij slechts 224 minuten mocht meespelen. Je zou zeggen dat een spits die zo makkelijk scoort altijd zou spelen... Maar daar ligt het probleem van Batshuayi. Coaches weten niet hoe ze hem in hun systeem kunnen laten spelen.

De tijd dat een diepe spits enkel op een goeie bal in de box moest wachten, is al lang voorbij. Toch is het de manier waarop Batsman het voetbal ziet. Een pure goalgetter, maar in het spel ben je er weinig mee. Ook omdat hij de tactische richtlijnen in de meeste gevallen aan zijn laars lapt.

Hij heeft die kinderlijke onschuld en ontwapenende glimlach die hem zo aaibaar maken

Gisterenavond werd ook Roberto Martinez naar hem gevraagd en met het antwoord van de bondscoach ben je meestal niet veel. "Fantastisch hoe hij ook de rest van zijn taken deed. Hij was de eerste verdediger..." Nu kan je ons veel op de mouw spelden, maar werkelijk niemand die dat gezien had. Zelfs ploegmaats Tielemans en Mignolet niet.

Batshuayi denkt niet mee zoals Lukaku. Al zijn coaches hebben daar al problemen mee gehad. Hij wil enkel de bal tegen de netten krijgen. Nu goed, dat is meestal wel de taak van een spits, maar elke trainer wil ook dat zijn spelers elkaar niet in de weg lopen als hij hen looplijnen laat instuderen. Het probleem bij Michy is: ene oor in, andere uit.

Zijn ploegmaats weten dat ook. Maar je kan er zo moeilijk kwaad op worden. Hij heeft die kinderlijke onschuld en ontwapenende glimlach die hem zo aaibaar maken. Kan je hem op zijn 27ste nog leren in de tactische pas te lopen? Moeilijk. Maar kan zijn torinstinct dat compenseren? Martinez kan ermee leven, nu nog Roy Hodgson, want... "België heeft de beste Michy nodig", zei Mignolet gisteren nog.