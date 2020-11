Vanzeir loopt opnieuw een beetje in op Mikautadze in topschuttersklassement 1B

Het wordt opnieuw enorm spannend in het topschuttersklassement van 1B. Georges Mikautzadze leek lang op weg om topschutter te worden, maar Dante Vanzeir heeft ook zijn zinnen gezet op deze titel.

Dante Vanzeir is opnieuw een doelpunt ingelopen op Georges Mikautadze. De aanvaller van Union scoorde het voorbije weekend twee doelpunten, terwijl Mikautadze tevreden moest zijn met één doelpunt. Het verschil tussen beide spelers is nog 4 doelpunten.

Ook in het assistenklassement is het spannend. Daar staan Brüls en Bernier samen aan de leiding met 5 assists. Jallow volgt op plaats 3 met 4 assists. Anthony Moris staat in het klassement van de clean sheets dan weer op de eerste plaats met 5 stuks. Özer en Sadin volgen met 3 en 2 clean sheets.