Portugees is niet te spreken over zijn rating op FIFA: "Ze deden niet eens moeite"

Begin oktober kwam FIFA 21 uit en de spelers kijken dan uiteraard al reikhalzend uit om hun rating te ontdekken. Wie echter niet tevreden was over zijn rating, was Diogo Jota. Hij kreeg dezelfde statistieken als vorig seizoen.

Diogo Jota is niet tevreden over zijn FIFA-rating. De Portugees, die sinds dit seizoen aan de slag is bij Liverpool, heeft dezelfde statistieken gekregen als vorig seizoen. Bij B/R Football staat te lezen dat Jota er meer van had verwacht.

"Ik denk dat ze verrast waren over mijn transfer naar Liverpool. Ze dachten dat ik bij Wolverhampton ging blijven en daarom hebben ze geen moeite gedaan om mijn kaart te verbeteren. Ik heb dezelfde statistieken gekregen als vorig seizoen, terwijl ik één van de betere spelers in de Europa League was. Ondanks alles deden ze niet eens moeite", aldus Diogo Jota.