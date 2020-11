Jürgen Klopp zit met de handen in het haar en mist opnieuw een verdediger na blessure op training

Woensdag verliet Joe Gomez het oefenkamp bij de Engelsen nadat hij tijdens de training een blessure aan de knie opliep. Na het uitvallen van Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold zal ook zijn ploegmaat Joe Gomez zondagavond niet in actie komen tegen de Rode Duivels.

Joe Gomez verliet het oefenkamp van de Engelsen na een blessure. Donderdagmiddag werd de verdediger meteen geopereerd aan een pees in de linkerknie. Liverpool zal het dus een tijdlang zonder zijn centrale verdediger moeten doen.

Puzzelen bij Jürgen Klopp

En daar zal Jürgen Klopp niet mee kunnen lachen. Liverpool beschikt al een poos over een rijkgevulde ziekenboeg en mist opvallend veel verdedigers. Sterkhouder Virgil van Dijk is maandenlang out na een botsing met Everton-doelman Jordan Pickford, ook middenvelders Fabinho en Thiago moesten de laatste wedstrijden al verstek geven.

Op enkele dagen tijd komen daar ook de jonge verdedigers Trent Alexander-Arnold en Joe Gomez nog eens bij. Het wordt dus puzzelen voor Klopp die het na de interlandbreak opneemt tegen seizoensrevelatie Leicester City.