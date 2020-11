🎥 Is Fransman van FC Barcelona terug op weg naar zijn oude niveau? Heerlijke beweging op training

De een zijn dood is de ander zijn brood en het is niet bij FC Barcelona niet anders. Ansu Fati viel namelijk geblesseerd uit bij de Catalaanse topclub, maar daardoor lijkt Ousmane Dembélé wel een nieuwe kans te krijgen.

Ousmane Dembélé heeft al heel wat pech gehad bij FC Barcelona, maar dit seizoen lijkt de Fransman wel boven water te komen. Hij zit al aan 3 doelpunten in 8 wedstrijden en door de blessure van Ansu Fati lijkt hij de komende weken meer kansen te krijgen bij de Catalaanse topclub.

Op training heeft Ousmane Dembélé al aan Koeman laten zien dat hij zich goed in zijn vel voelt. De flankaanvaller had namelijk een heerlijk beweging in huis. Hij verschalkte zijn tegenstander met een mooie panna.