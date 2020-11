Nederland gaat experimenteren om weer - beperkt - publiek toe te laten

Volgens de NOS kunnen er vanaf half januari weer proeven worden gedaan met publiek bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft daar vrijdagochtend over gesproken met de evenementensector.

Voorwaarde is wel dat het de testlocatie in een gebied ligt met de laagste risiconiveau. Keijzer zou hebben ingestemd met het toelaten van publiek bij voetbalwedstrijden en concerten, zolang er de mogelijkheid is om te zitten.

Bij voetbalwedstrijden zouden ze proberen weer 1.500 fans binnen te laten. "Dit is goed voor de Nederlandse bevolking. Die snakt naar weer met elkaar naar de film of een evenement gaan."