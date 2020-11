'Premier League lonkt: Londense clubs staan te springen om wereldkampioen en tweevoudig CL-winnaar gratis over te nemen van Bayern München'

Hij heeft een palmares om u tegen te zeggen, maar toch kan Jerôme Boateng niet bij Bayern München blijven. Toch niet volgens het Duitse Bild. In Engeland zijn er alvast enkele gegadigden om hem in de zomer van 2021 gratis over te nemen.

Bild meldde dat Bayern München van plan is om Jerôme Boateng na tien jaar te laten vertrekken. De centrale verdediger staat vaker wel in de basis dan niet en voetbalde sinds 2011 een geweldig palmares bij elkaar. Interesse uit (Noord-)Londen Een opmerkelijke move dus van de Rekordmeister. Volgens Bild zijn er al enkele clubs uit de Premier League die op vinkenslag liggen. Vanaf januari kunnen ze Boateng contacteren voor een transfer. Het zou gaan om Tottenham, Arsenal en Chelsea. De interesse is niet onlogisch, want Boateng is 32 en was steevast titularis bij Bayern, waar hij acht keer op een rij landskampioen werd en tweemaal de Champions League (2013 en 2020) won. In 2014 won hij het WK met Duitsland.