Arsenal mengt zich tussen Europese grootmachten om handtekening van Hongaarse volksheld

Donderdagavond schoot Dominik Szoboszlai (20) in de absolute slotfase Hongarije naar het Europees Kampioenschap van deze zomer. Na zijn winnende doelpunt schakelde het IJsland uit.

Szoboszlai hielp Red Bull Salzburg mee naar de Europese top. Vorig seizoen scoorde de 20-jarige middenvelder maar liefst 9 keer voor zijn Oostenrijkse club. Het viert ook al twee jaar op rij de landstitel met Salzburg.

Volgens de Spaanse krant AS verloopt het contract van Szoboszlai in 2022 en kan hij voor een spotprijs vertrekken. Real Madrid, AC Milan en RB Leipzig toonden meteen interesse in het toptalent. Zijn huidige werkgever probeert zijn contract nog te verlengen.

Nu mengt ook Arsenal zich in de strijd om zijn handtekening . Mikel Arteta wil nog steeds zijn middenveld verbeteren. Deze zomer kocht het breekijzer Thomas Partey over van Atletico Madrid. Nu zoekt de Spaanse trainer naar extra creativiteit.

Deze zomer liep Arsenal Houssem Aouar mis nadat hij zijn contract verlengde bij het Franse Lyon. Nu lijken ook de Gunners de piste van het toptalent te bewandelen, maar zoekt het ook naar alternatieven. Momenteel heeft geen enkele club een akkoord gevonden met de Hongaar

October 7 on @podcastherewego.



Szoboszlai is on the shortlist for Arsenal - scouting him for 1 year. But he’s not the only option.



There are other top clubs interested [release clause 👀].



Nothing advanced/agreed on personal terms, or with his agent, or with Leipzig. Race on. https://t.co/KBjXiC7ms9