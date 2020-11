Europees record voor Ramos dat twee penalty's mist tegen Zwitserland, Frankrijk wint in Portugal en is groepswinnaar

Zaterdagavond was het aan de toplanden in de Nations League. Met Portugal-Frankrijk stond een duel tussen de Nations League-winnaar en de wereldkampioen op het programma. Maar ook Duitsland en Spanje moesten aan de bak komen.

Eerder op de dag werden de wedstrijden uit league C en D al gespeeld, 's avonds was het de beurt aan de grotere voetballanden.

Portugal - Frankrijk

In groep 3 van league A stonden Portugal en Frankrijk na 4 wedstrijden gelijk met 10 punten. Vorige maand speelden ze 0-0 gelijk in Frankrijk. De Fransen moesten het doen zonder Mbappe, hij werd vervangen door Martial. De aanvaller van Manchester United deed het goed maar de bal wou er niet in. Eerst vond hij doelman Rui Patricio op zijn pad, daarna trof hij de dwarsligger na een ingestudeerde vrije trap.

Bij Portugal moest het vooral van Ronaldo komen maar echt uitgespeelde kansen kregen de Portugezen niet. Uiteindelijk is het Ngolo Kanté die wel kan scoren. Een weggebokste bal van Rabiot komt in de voeten van de middenvelder en hij legt simpel de 0-1 binnen.

Moutinho krijgt een kwartier voor tijd nog een goede mogelijkheid maar Lloris duikt de bal fraai uit zijn doel. Frankrijk is zo groepswinnaar aangezien ze drie punten voor staan en er bij een gelijke stand naar de onderlinge duels wordt gekeken.

Zweden-Kroatië

De Zweden en de Kroaten speelden vooral om niet te degraderen uit het hoogste niveau van de Nations League. Door winst in de heenmatch stond Kroatië 3 punten voor op Zweden. Maar in Zweden zijn de rollen omgedraaid en kan de thuisploeg met 2-1 winnen. Kulusevski en Danielsson zorgden voor de 2-0 ruststand. Diezelfde Danielsson scoorde een eigen doelpunt maar de zege bleef toch in Zweden.

Omdat Kroatië meer doelpunten gemaakt heeft dan Zweden, staan ze boven de Scandinaviërs in de groepsstand.

Zwitserland-Spanje

Bij Spanje brak Sergio Ramos een Europees record door zijn 177e wedstrijd te spelen voor de nationale ploeg, daarmee doet hij eentje beter dan Gianluigi Buffon. Ahmed Hassan (ex-Anderlecht) heeft het wereldrecord met 184 wedstrijden.

De Zwitsers verloren woensdag nog van de Rode Duivels maar begonnen nu met veel andere namen aan de wedstrijd tegen Spanje. Freuler bracht de Zwitsers met een mooi schot op 0-1. Ramos kreeg tot 2 keer toe de kans om op gelijke hoogte te komen maar Sommer pakte tweemaal de penalty van Ramos.

❌ | Sergio Ramos mist twee penalty's in één match! Hij scoorde de voorbije twee jaar zijn laatste 25 penalty's! 🇪🇸😯 #SUIESP pic.twitter.com/hp99VGvBNV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 14, 2020

In de 89e minuut bracht Gerard Moreno Spanje dan toch op gelijke hoogte. Spanje probeerde het nog met een slotoffensief maar kwam niet verder dan een gelijkspel.

Duitsland-Oekraïne

Bij Oekraïne was er een rol weggelegd voor Gent-spits Yaremchuk. De spits is duidelijk in vorm en bewijst dat met een doelpunt tegen Duitsland.

Maar de Duitsers zetten snel orde op zaken, nog voor de rest staan ze alweer op voorsprong via Sane en Werner. Na de rust scoort Werner zijn tweede van de avond en zorgt hij voor de 3-1 eindstand.

✌️ | Timo Werner toont zijn waarde met twee doelpunten tegen Oekraïne! 🔥#GERUKR pic.twitter.com/PmiCWj49Bb — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 14, 2020

Door de overwinning en het gelijkspel van Spanje springt Duitsland over Spanje in de groepsstand. Op de laatste speeldag nemen Spanje en Duitsland het tegen elkaar op voor de groepswinst. Oekraïne heeft aan een gelijkspel tegen Zwitserland genoeg om niet te degraderen.