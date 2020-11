Fransen starten vanavond met klein hartje aan het Nations League-duel tegen Portugal: ticket voor de final four op het spel

Zaterdagavond neemt Frankrijk het op tegen Europees Kampioen Portugal, en les Bleus hebben iets recht te zetten na het debacle tegen Finland. In het cruciale Nations League-duel staat een ticket voor de Final Four op het spel.

Frankrijk verloor deze week voor het eerst sinds maart 2018 weer in eigen huis. De wereldkampioen ging onderuit tegen Finland, dat deze zomer voor het eerst in actie komt in een groot tornooi. Het zit in de poule met de Rode Duivels.

Uiteraard waren er bij de Fransen afwezigen in de selectie (Mbappé, Lloris, Kanté, ..). Toch stonden er met Paul Pogba en Olivier Giroud enkele vaste waarden op het veld. De Franse pers spaarde haar kritiek achteraf niet, en kraakten de nationale ploeg volledig af. Er moet dus simpelweg gewonnen worden.

Cristiano Ronaldo jaagt op nieuw record

Portugal daarentegen lijkt zich te amuseren met de nieuwe generatie. Cristiano Ronaldo wordt tegenwoordig vooraan vergezeld door jonge spelers als João Félix (21) en Diogo Jota (23). Daarnaast jaagt de speler van Juventus op een nieuw wereldrecord: Internationaal topschutter aller tijde.

Met zijn 102 doelpunten in het shirt van Portugal nadert hij tot op zeven goals van het record. Momenteel staat het nog steeds op naam van voormalig Iraans-international, Ali Daei.