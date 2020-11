Problemen voor UEFA? Noorwegen mag niet naar Roemenië afreizen wegens coronabesmetting

Na de positieve coronatest van een Noorse speler vrijdag, hebben de Noorse autoriteiten de selectie verboden om af te reizen naar Roemenië. De Noren spelen zondag normaal gezien een Nations League-duel tegen Roemenië.

Het is Omar Elabdellaoui die vrijdag positief testte waardoor Noorwegen niet naar Boekarest kan afreizen en heel de selectie in quarantaine moet gaan.

Normaal gezien zou de Noorse selectie zaterdag naar Roemenië trekken maar hun vliegtuig bleef aan de grond en de selectie keerde terug naar het hotel. Mogelijk kunnen ze zondagochtend nog afreizen, de wedstrijd kan ook nog verplaatst worden naar maandag.

En als dat niet mogelijk is, zit de UEFA met een groot probleem. Er is in deze kalender nagenoeg geen ruimte om een internationale wedstrijd in te halen. Mogelijk wordt dan een forfait gehanteerd.