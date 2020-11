Cyprus en Johan Walem halen het van Luxemburg, Montenegro raakt niet voorbij Azerbeidzjan

Om 18u stonden er al enkele wedstrijden op het programma in de Nations League. In League C groep 1 speelden Azerbeidzjan tegen Montenegro en Cyprus tegen Luxemburg. In League D groep 1 kreeg Letland dan weer het bezoek van de Faeröer eilanden.

In League C groep 1 hebben Montengro en Luxemburg verrassend punten laten liggen. Montenegro raakte niet voorbij Azerbeidzjan. Het bleef 0-0. Luxemburg verloor dan weer van Cyprus. De ploeg van Johan Walem haalde het met 2-1. Montenegro staat daardoor alleen aan de leiding met 10 punten. Luxemburg volgt met 9 punten. Azerbeidzjan staat derde met 5 punten en Cyprus volgt op de laatste plaats met 4 punten. In League D groep 1 won Malta eerder vandaag al met 3-1 van Andorra en om 18u kreeg Letland het bezoek van de Faeröer eilanden. Kamess opende de score voor Letland, maar Vatnhamar zette de 1-1 eindstand op het bord. De Faeröer eilanden blijven met nog één wedstrijd te gaan aan de leiding met 11 punten. Het zijn 3 punten meer dan Malta (8 punten). Daarna volgen Letland (4 punten) en Andorra (2 punten).