Limburg (en Genk bij uitstek): dé kweekvijver voor nationale doelmannen

Door de handblessure van Hendrik Van Crombrugge werd Gaëtan Coucke aan de selectie van de Rode Duivels toegevoegd. Dat brengt het totaal van Duivelse doelmannen die bij Genk zijn opgeleid op drie. En de vierde is ook een Limburger...

3 'Genkies' en een Kanarie

Met Thibaut Courtois (Real Madrid) en Koen Casteels (Wolfsburg) zaten er al twee bij Racing Genk opgeleide doelmannen in de selectie van de Belgische nationale ploeg. Met Gaëtan Coucke, nu onder contract bij KV Mechelen, kwam er nog een derde bij.

Coucke verving Hendrik Van Crombrugge, nu aanvoerder bij Anderlecht en in een ver verleden actief bij... STVV. In 2011 maakte hij zijn profdebuut als Kanarie. 'Limburg boven' dus, want ook Simon Mignolet keepte voor zijn periode bij Sunderland, Liverpool en Club Brugge bij Sint-Truiden.

Sinds 2012 is Thibaut Courtois onbetwist titularis voor België. In 2012 nam hij als 20-jarge de fakkel over van Simon Mignolet, sindsdien zijn vaste doublure. Mingolet was op zijn beurt de opvolger van Logan Baily, ook voor een deel grootgemaakt in Genk. Tussen 2006 en 2009 was Stijn Stijnen de nationale nummer 1. Sinds 2006 staat er dus al een keeper met Limburgse achtergrond tussen de palen bij de Rode Duivels.

De toekomst

En ook in de breedte zijn er Limburgse tinten. Met Coucke bijvoorbeeld, maar ook met Jens Teunckens, die tegen Ivoorkust op de bank zat. De ex-doelman van Club Brugge en Antwerp is oorspronkelijk van Tessenderlo. Hij maakt al sinds 2017 deel uit van de nationale beloftenploeg.

En het is ook uitkijken naar de progressie die Genk-doelman Maarten Vandevoordt zal maken de komende jaren. Wat hij het voorbije jaar liet zien is alvast veelbelovend.