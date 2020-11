Ex-speler van Anderlecht krijgt nieuwe kans bij Italiaanse nationale ploeg

Stefano Okaka was sinds maart 2016 niet meer opgeroepen, maar hij lijkt nu een nieuwe kans te krijgen. Hij maakt gebruik van de blessure van Moise Kean om terug te keren naar de nationale ploeg.

Volgens Le Parisien heeft Moise Kean de nationale ploeg van Italië moeten verlaten door een spierblessure. Roberto Mancini besloot daarom om een oude bekende uit de Belgische competitie op te roepen

Stefano Okaka is er namelijk opnieuw bij. De ex-aanvaller van Anderlecht is goed aan het seizoen begonnen in de Serie A met 2 doelpunten in 7 wedstrijden voor Udinese. Een grote beloning dus voor de sterke spits.