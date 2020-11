Opnieuw blessureproblemen voor Klopp, verdediger blesseert zich bij zijn land

Het zit Liverpool echt niet mee dit jaar wat betreft blessures. Van Dijk, Joe Gomez en Trent Alexander-Arnold zijn allemaal voor lange tijd out. Nu is ook linksachter Robertson geblesseerd.

De Schotse kapitein werd uit de wedstrijdselectie gelaten voor het Nations League duel tegen Slowakije. Bondscoach Steve Clarke meldde dat de linksachter een blessure heeft aan de hamstring.

Hoe lang de blessure zal duren is nog niet duidelijk, al lijkt het wel zeker dat Jürgen Klopp meer dan ooit kan puzzelen op zoek naar een defensie.

Met Robertson valt de 4e verdediger uit die normaal gezien in de basis start bij The Reds. Joel Matip is net terug uit blessure en gelegenheidsverdediger Fabinho is ook geblesseerd. Hoogstwaarschijnlijk zal Klopp een verdediging van jonkies moeten opstellen tegen leider Leicester City.