Derde oudste voetbalclub ter wereld komt in handen van Deadpool-acteur Ryan Reynolds

In de National League, het vijfde niveau van het Engelse voetbal, is er een spectaculaire overname aan de gang. Het Welshe Wrexham komt in de handen van twee Hollywood-acteurs.

Bij de Welshe voetbalclub Wrexham, de derde oudste club ter wereld, waait er een frisse wind. Ryan Reynolds en Rob McElhenney, een Canadese en een Amerikaanse acteur, zijn de nieuwe eigenaars.

Met de overname was naar verluidt 2 miljoen pond gemoeid. De fans waren laaiend enthousiast over de overname, want liefst 98,6% van Wrexham Supporters Trust keurde de overname door het Hollywood-duo goed.

Reynolds is de bekendste van het duo. De 44-jarige acteur was het hoofdpersonage in onder meer Deadpool en Buried.