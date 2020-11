Liverpool zit met de handen in het haar: kapitein valt geblesseerd uit in de wedstrijd tegen de Rode Duivels

Heel wat blessures bij Liverpool de laatste weken. Zo zijn van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold en Robertson al geblesseerd, maar daar komt nog iemand bij. Henderson zou een spierblessure opgelopen hebben in de wedstrijd tegen de Rode Duivels.

Liverpool zit met de handen in het haar. Alle verdedigers die normaal in de basis starten bij Liverpool zijn op dit moment geblesseerd. Het gaat om van Dijk, Alexander-Arnold, Gomez en Robertson. Nu kan er ook een middenvelder aan deze lijst toegevoegd worden.

Jordan Henderson, de kapitein van de Engelse kampioen, is in de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Engeland geblesseerd uitgevallen. Volgens Gareth Southgate zou hij een spierblessure opgelopen hebben. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij out zal zijn.

Grote problemen dus voor Jürgen Klopp, want dit weekend moet er opnieuw gevoetbald worden in de Premier League. Naast deze spelers zal de Duitser meer dan waarschijnlijk ook geen beroep kunnen doen op Salah (coronavirus), Fabinho en Thiago (blessures)