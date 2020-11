Een nieuwe ploeg springt in de dans voor Florian Thauvin: Spaanse subtopper in polepositie om hem binnen te halen

Florian Thauvin is in juni einde contract bij Marseille en de Franse ster heeft verschillende opties. AC Milan en vooral Sevilla zouden interesse tonen in de spelmaker van de Franse club.

Florian Thauvin doet het voorlopig uitstekend in de Ligue 1. In 9 wedstrijden zit hij aan 3 doelpunten en 5 assists. Volgens TMW zou Thauvin daarom in de belangstelling staan van verschillende Europese clubs.

Sevilla zou echter in polepositie liggen om Thauvin binnen te halen. De Spaanse subtopper zou een beter aanbod gedaan hebben dan AC Milan. Het is echter nog niet duidelijk of Marseille Thauvin deze winter nog wil verkopen of dat de aanvallende middenvelder volgende zomer gratis kan vertrekken.