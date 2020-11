Volgend seizoen opnieuw een Brusselse derby? Union beukt op de deur van 1A

47 jaar! Zo lang is het geleden dat Union Saint-Gilloise nog in de hoogste klasse te bewonderen was. De club met mogelijk het charmantste stadion in België is aan het beuken om volgend seizoen de droom te realiseren.

Twee gelijke spelen en één nederlaag (uitgerekend tegen RWDM), dat zijn de enige puntenverliezen die Union dit seizoen al leed. De club wist voor wereldoorlog II elf keer de Belgische landstitel te veroveren, maar deemsterde daarna geleidelijk aan weg. Maar de weg naar boven is weer ingezet. Toen de extravagante gokker Tony Bloom in 2018 de club overnam, sprak hij al over zo snel mogelijk terugkeren naar de hoogste klasse. Na 10 wedstrijden staat zijn club vijf punten los, met nog vier wedstrijden te gaan voor de eerste periodetitel. Een eerste stap richting het realiseren van de droom. Als u de kern even gaat opzoeken, is het niet dat u veel namen gaat herkennen. Topschutter Dante Vanzeir (11 goals in 10 matchen) wel, maar daarna is het al kijken naar jongens als Guillaume François, Anthony Moris en Roman Ferber. Van de 27 spelers zijn er slechts negen Belgisch. De transfers zijn veelal onbekende buitenlanders, maar ze bieden wel een meerwaarde. Casper Nielsen, de sensatie van vorig seizoen, kent u waarschijnlijk ook nog. Union knapte het Dudenpark helemaal op naar de maatstaven van de Pro League en naast de infrastructuur hebben ze ook de middelen. Het strategisch verlies van 3 miljoen euro van vorig seizoen werd prompt bijgepast door Bloom met een kapitaalsverhoging van hetzelfde bedrag. Je bent miljardair of je bent het niet... Een burenstrijd met Anderlecht, het is niet langer fictie. Paars-wit zou een Brusselse derby met open armen verwelkomen. Felice Mazzu bewijst opnieuw dat hij een team resultaten kan doen pakken. De trainer heeft ook een paar harde keuzes moeten maken, maar intussen is zijn ploeg steeds meer geolied. Aanwinst Loïc Lapoussin begint zijn draai te vinden en met slechts 9 tegendoelpunten zijn ze de minst gepasseerde ploeg in 1B. Ook Felice wil graag terug naar het hoogste niveau...