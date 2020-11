Wie om Meunier en Witsel te vervangen? Eén echte optie voor op rechts, verschillende om metronoom zijn plaats in te nemen

Lucien Favre zal er alvast niet om rouwen dat zowel Axel Witsel als Thomas Meunier geschorst zijn tegen Denemarken. De coach van Dortmund krijgt zo alvast twee spelers ongeschonden terug. Voor Roberto Martinez is het moeilijker, zeker om Witsel degelijk te vervangen.

Thomas Meunier stelt niet zo'n groot probleem. Bij afwezigheid van Timothy Castagne is Thomas Foket de enige overgebleven echte wingback op rechts. Hij zou ook Chadli kunnen zetten, maar met eens 11 en 60 minuten op zijn teller is dat een vrij groot risico.

Toby Alderweireld opofferen om op een positie te spelen waar hij zelf niet graag staat, gaat Martinez ook niet doen. Foket dus, die sinds zijn overstap naar Reims grote indruk naliet in Frankrijk en ook tegen Zwitserland een goeie wedstrijd speelde.

Dendoncker of Praet?

Witsel vervangen is - zoals gewoonlijk - weer een heel andere zaak. Witsel is eenzame top in de Belgische selectie qua kwaliteiten op die positie: altijd aanspeelbaar, zelden balverlies en goeie passing. Leander Dendoncker naast Tielemans zetten - zoals ze bij Anderlecht speelden - is de logische oplossing, maar brengt de bondscoach qua verticaliteit in de problemen.

De Bruyne een rij achteruit trekken en Tielemans als zes uitspelen, lijkt voorlopig plan A te zijn. Dat zou betekenen dat Dennis Praet in de ploeg komt en naast Mertens mag spelen. Of op de flank en Thorgan Hazard naar binnen trekken. Praet zou graag nog eens centraal spelen, maar lijkt de belangrijkste optie te zijn. Zo zou De Bruyne het spel ook van iets lager kunnen aansturen, wat hem beter ligt.