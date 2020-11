Voetbalbond wacht in spanning af: na zege tegen Engeland voor Rode Duivels nu de match van vijf miljoen

Door de overwinning tegen Engeland mogen de Rode Duivels de kwalificatie voor de Final Four van de Nations League eigenlijk niet mislopen. Wel moeten ze nog een punt pakken tegen Denemarken. Ook bij de voetbalbond hopen ze vurig dat het goedkomt.

Logisch natuurlijk, maar niet enkel omwille van sportieve redenen. La Dernière Heure heeft de berekening gemaakt van wat de wedstrijd van woensdagavond juist kan opleveren. Kwalificeren de Rode Duivels zich als groepswinnaar voor de Final Four van de Nations League, dan ontvangt de KBVB hiervoor 2,5 miljoen euro.

Zelfs als België hierna dan vierde en dus laatste zou eindigen in het eindtoernooi, komt daar nog eens 2,5 miljoen euro bovenop. België - Denemarken is dus een wedstrijd van vijf miljoen euro. Inkomsten die in coronatijden meer dan welkom zouden zijn.

Geen publiek

Niet vergeten dat in Leuven opnieuw een wedstrijd dient georganiseerd te worden zonder publiek. Bij de KBVB zullen ze ook de kater van twee jaar geleden in en tegen Zwitserland niet vergeten zijn. Door de uitschakeling liep de voetbalbond toen 4,75 miljoen euro mis.