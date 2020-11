Degryse ziet in Tielemans 'kapitein van de toekomst': "Binnen paar jaar naar club met meer naam en faam"

Youri Tielemans heeft opnieuw punten gescoord deze week. Bij zowel bondscoach, ploegmaats als fans. Er wacht het Ketje een mooie toekomst bij de Rode Duivels. Daar is ook Marc Degryse van overtuigd. Die ziet hem zelfs nog wel de aanvoerdersband dragen.

Tielemans heeft zich al enorm gemanifesteerd, al betekent dat niet dat er geen stappen meer te zetten zijn. "Hij moet naar het niveau van De Bruyne groeien en over een paar jaar naar een club met meer naam en faam dan Leicester gaan - ook al staan die aan de leiding. Tielemans hoort in een ploeg thuis die élk jaar voor een Champions Leagueticket speelt. Bij één van de twee Manchesters bijvoorbeeld", zegt Degryse in HLN.

Eén van de troeven van Tielemans is dat hij ook offensief iets kan bijbrengen. "Je moet hem niet beoordelen op z'n statistieken, maar als je regelmatig eens scoort, een assist geeft of het spelbeeld verandert, klim je op de ladder. Tielemans mag zich niet tevreden stellen met een controlerende rol in de schaduw van Witsel. Hij moet dominant willen zijn. Een bepalende factor zijn, want hij heeft die kwaliteiten."

Enorme vista

Reeds op jonge leeftijd liet hij blijken dat de Rode Duivels wel wat aan hem konden hebben. "Op z'n zestiende zag je al dat-ie over een enorme vista beschikt. Tielemans was de eerste die zat te duwen om de positie van Fellaini of Dembélé in te nemen. Terwijl hij omzeggens de jongste van het pak was."

Een snelle integratie betekent ook dat hij ooit een echte leidersrol kan opnemen. "Als er nog wat oudere internationals afzwaaien, zal Tielemans de aanvoerdersband dragen", denkt Degryse. Maar wat als iedereen fit is? Blijft hij dan ook titularis? "Witsel, die gaat er nooit uit. Hazard en De Bruyne ook niet. Dus het wordt ofwel Mertens ofwel Tielemans. Afhankelijk van de tegenstander en welk soort wedstrijd je denkt te krijgen."