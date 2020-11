Spanje vernedert Duitsland in de Nations League: 6-0!

De kraker tussen de wereldkampioen van 2010 (Spanje) tegen die van 2014 (Duitsland) heeft een duidelijke winnaar opgeleverd. Spanje vernederde Duitsland en stuurde ze met 6-0 naar huis.

Van bij het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat Spanje gretiger was dan Duitsland. De Spanjaarden moesten dan ook winnen om over Duitsland te wippen en de groepswinst te pakken.

Het eerste doelpunt viel na een kwartier tijd. Op een corner van Fabian werd Morata niet goed gedekt, hij kopte eenvoudig de 1-0 binnen.

Het tweede doelpunt kwam er met een gelukje nadat de bal via de deklat in de voeten van Ferran Torres viel. De speler van Manchester City twijfelde niet en werkte makkelijk binnen.

Maar dan is het nog niet gedaan want voor de rust slikken de Duitsers opnieuw een doelpunt op een corner. Deze keer was het Rodri die kon binnen koppen.

Hattrick van 20-jarige Torres

Normaal gezien zijn het de Duitsers die nooit ophouden en altijd doorgaan, kijk maar naar de 8-2 van Bayern tegen Barcelona. Maar deze keer waren het de Spanjaarden aangezien de Mannschaft nergens was.

Ferran Torres zorgde met twee doelpunten voor een hattrick en in de slotfase prikte Oyarzabal de 6-0 eindstand in doel.

Historisch verlies

Voor Duitsland is de 6-0 het zwaarste verlies voor de ploeg in een competitieve wedstrijd. In 1909 verloren ze wel met 9-0 van Engeland maar dat was nog vriendschappelijk.