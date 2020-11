Nations League op dinsdag: Spanje - Duitsland mét inzet, vicewereldkampioen knokt tegen degradatie

Woensdag moeten de Rode Duivels pas vol aan de bak voor hun laatste en beslissende wedstrijd in de groepsfase van de Nations Laegue. Dinsdagavond zijn er al enkele lekkere opwarmertjes voorzien, mét de nodige inzet.

Groep 3

In deze poule wordt er slechts op een front gestreden. Frankrijk is al zeker van de Final 4 in de Nations League en ontvangt Zweden. De Scandinaviërs kunnen nog laatste worden in de poule en degraderen naar divisie B.

Dat geldt ook voor Kroatië. De vicewereldkampioen telt even veel punten als Zweden en moet een beter resultaat neerzetten om niet te degraderen. Portugal is dinsdagavond om 20u45 de tegenstander.

Groep 4

Dan is het in deze poule spannender. Niemand minder dan Spanje en Duitsland maken in een onderling duel uit wie doorstoot naar de Final 4. Spanje speelt thuis, maar heeft een overwinning nodig. Duitsland kan dus op een gelijkspel spelen.

Onderin de stand treffen Zwitserland en het door corona getroffen Oekraïne (Sobol, Makarenko en Riznyk) elkaar.