Löw slaat mea culpa na historisch nederlaag: "Dit is een pikzwarte dag voor het Duitse voetbal"

Spanje vermorzelde Duitsland gisterenavond met 6-0. Voor de Duitsers is het de zwaarste nederlaag ooit in een officiële wedstrijd. De kop van Joachim Löw wordt gevraagd. Deze keer lijkt zijn positie onhoudbaar.

Er werden al vragen gesteld bij de positie van Joachim Löw. De bondscoach staat al sinds 2006 aan het roer bij Duitsland, maar Die Mannschaft slaagde er in 2018 niet in om de groepsfase van het WK te overleven. Vervolgens werd de Final Four bij de vorige editie van de Nations League ook al gemist.

De Duitse media én fans roepen dan ook om het ontslag van Löw. Maar is dat zo verstandig? Enkele maanden voor de start van het EK is helemaal opnieuw beginnen wellicht ook geen sinecure. "De nederlaag verandert niets voor Löw", probeerde sportief directeur van de Duitse voetbalbond Oliver Bierhoff nog voor de camera's.

We hadden op voorhand duidelijke afspraken gemaakt, maar na de 1-0 stortte alles als een kaartenhuisje in elkaar

"Dit is een pikzwarte dag voor het Duitse voetbal", sloeg de selectieheer zelf dan weer mea culpa. "We wilden dapper zijn en vooruit voetballen, maar niets werkte. Ik kan niet één schuldige aanduiden. We hadden op voorhand duidelijke afspraken gemaakt, maar na de 1-0 stortte alles als een kaartenhuisje in elkaar."