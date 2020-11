Messi is het beu bij Barcelona: "Ik ben altijd verantwoordelijk voor de problemen"

Messi is dan nog wel een jaar gebleven bij Barcelona maar het zit de Argentijn niet echt mee dit jaar. Ook de club niet want met een 11 op 21 staan ze pas op plek 8 (wel één of twee wedstrijden minder gespeeld).

Net als de Europese spelers, was Lionel Messi in zijn thuisland om interlands te spelen met de nationale ploeg. Terwijl hij in Argentinië zat, liet de makelaar van Griezmann zich kritisch uit over de sterspeler van Barça. "Hij is koning en keizer bij de club en heeft alles onder controle. Maar de komst van Antoine heeft hij nooit zien zitten, zijn houding tegenover Griezmann is triestig", klonk het. Bij terugkomst in Barcelona werd aan Messi zelf gevraagd wat hij van de uitspraak vond. De sterspeler reageerde wat verveeld: "Ik ben het beu dat ik altijd verantwoordelijk word gehouden voor de problemen bij de club", zei hij.