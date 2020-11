Schreeuw om verbannen wereldkampioenen terug international te maken klinkt steeds luider in Duitsland: zelfs Schweinsteiger en Özil mengen zich in debat

Zes jaar na de 7-1 pandoering waarmee Duitsland heel Brazilië in tranen deed uitbarsten liep Die Mannschaft zelf tegen een historische nederlaag aan. De 6-0 tegen Spanje deed de positie van Joachim Löw wankelen en er werd met weemoed teruggekeken naar enkele 'ex-spelers' van de nationale ploeg.

Die 1-7 in Belo Horizonte is een van de meest iconische wedstrijden van de 21e eeuw. Een frivool Duitsland vernederde gastland Brazilië, dat met torenhoge verwachtingen aan het toernooi was begonnen, tot op het bot. In de halve finale dan nog wel.

Dan was de recente 6-0, gelukkig voor de Duitsers, minder iconisch. 'Maar de Nations League', weet u wel. Toch zit de wereldkampioen van 2014 nu met veel vraagtekens. Bondscoach Joachim Löw moest het ontgelden in de pers, maar kreeg intussen al het vertrouwen van de Duitse Bond. Ook een van zijn beslissing uit het verleden staat nu ter discussie.

In maart 2019, toch al geruime tijd na het debacle in Rusland 2018, besloot Löw om drie trouwe dienaren van Die Mannschaft – Mats Hummels, Jerôme Boateng en Thomas Müller – aan de kant te schuiven.

Tijd om Jerôme Boateng terug te nemen.

Die beslissing deed destijds al heel wat stof opwaaien. Het drietal (Hummels ondertussen niet meer) kwam uit voor de grootste club van het land Bayern München en maakte deel uit van de Weltmeisters in 2014. Bayern dreigde zelfs even om geen spelers meer af te staan aan Duitsland.

Dat gebeurde uiteindelijk niet. Met Gnabry, Süle, Sané, Neuer en Goretzka verschenen er zelfs vijf spelers aan de aftrap van de beschamende 6-0. Het deed sommige Duitsers met weemoed terugkijken naar mooiere dagen, zoals Belo Horizonte en de finale tegen Argentinië in Rio De Janeiro.

Steun van 'Schweini' en Özil

Twee hoofdrolspelers van toen nemen het op voor Müller en co. “Spelers zoals Boateng en Müller hebben net de treble gewonnen met het beste team van Europa (Bayern, nvdr.). Ze staan er vast in de basis en zijn Duitsers met kwaliteit. Waarom staan ze niet in de nationale ploeg”, vroeg Bastian Schweinsteiger zich af bij ARD.

Time to take @JeromeBoateng back 🇩🇪 #ESPGER @DFB_Team — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 17, 2020

Mesut Özil is korter van stof. “Tijd om Jerôme Boateng terug te nemen”, postte hij op Twitter. Manuel Neuer liet na de match ook verstaan dat het drietal zich in het verleden al voldoende heeft bewezen voor de Duitse nationale ploeg en dat ze dat in de toekomst ook nog kunnen doen. “Ze hebben hun carrières bij Duitsland nog niet beëindigd”, citeerde Bild de doelman die ook de aanvoerdersband draagt.