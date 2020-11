🎥 Meetrainen is ook scoren: Real Madrid deelt doelpunt van Eden Hazard na quarantaineperiode

Door een verplichte quarantaineperiode miste Eden Hazard de jongste interlands van de Rode Duivels. Nu die net achter de rug zijn, heeft Hazard voor het eerst weer een negatieve test afgelegd. Dat betekent dat hij mee mag trainen bij Real Madrid.

En Eden Hazard doet natuurlijk niets liever dan op het veld staan, wanneer het kan. Tijdens zijn eerste training in ongeveer twee weken had Hazard er alleszins zin in. Dat blijkt alvast uit een filmpje van Real Madrid op Twitter, dat toont hoe Hazard op training de weg naar doel vindt.

Eerst is hij al betrokken bij het samenspel en legt hij goed af. Op instinct boksen de Real-speler vervolgens een doelpuntje in mekaar. Met dank ook aan Isco, die het overzicht behoudt. Hazard kiest goed positie en legt simpel binnen.

Toegegeven: het is niet meteen het moeilijkste doelpunt dat Hazard ooit op een voetbalveld gemaakt zal hebben. Wel zal het hem helpen om opnieuw het vertrouwen en het spelplezier te vinden na enkele moeilijke weken door corona.