Sebastiaan Bornauw blikt terug op zijn moeilijke week bij de Rode Duivels: "Mijn eerste basisplaats helemaal anders voorgesteld"

Sebastiaan Bornauw lag aan de basis van de 0-1 die Zwitserland maakte in het oefenduel (2-1 voor België) van vorige week. Vervolgens maakte hij de overstap naar de Jonge Duivels en daar ging hij ook in de fout tegen Bosnië.

Hij voelde zich na dat foutje tegen Zwitserland niet te beroerd om met de pers te praten. Dat deed de centrale verdediger van FC Köln bij Sport/Voetbalmagazine. "Ik zat tijdens de eerste tien minuten goed in de match. Na mijn fout die tot het eerste tegendoelpunt leidde, had ik moeite om mij weer in de wedstrijd te knokken", legde Sebastiaan Bornauw uit.

Geen droomdebuut

Dat ene foutje was dus de dooddoener. Samen met zijn eigen verwachtingen. "Het klopt wel dat ik mij niet over dat dood punt heb kunnen heen zetten. En eigenlijk is dat niet eens onlogisch. Ik had mij mijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels helemaal anders voorgesteld. In die context was het niet vanzelfsprekend om de knop meteen om te draaien", besloot hij bij S/VM.

De nog altijd maar 21-jarige verdediger keert nu terug naar FC Köln, waar hem een moeilijke opgave te wachten staat: het degradatiespook verjagen.