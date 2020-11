Amerikaans goudhaantje wordt beloond met nieuw contract bij Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft besloten om een jong toptalent langer aan zich te binden. Het gaat om de 18-jarige Amerikaan Giovanni Reyna. Hij tekende een nieuw contract tot en met 2025 bij de Duitse topclub.

Bij Borussia Dortmund krijgen de jonge talenten volop hun kans en het is voor Giovanni Reyna niet anders. De 18-jarige Amerikaan wordt beloond voor zijn goede prestaties met een nieuw contract tot en met 2025.

Reyna is dit seizoen helemaal aan het ontbolsteren bij de Duitse topclub en hij kan aardige statistieken voorleggen. Zo zit hij aan 2 doelpunten en 5 assists in 12 wedstrijden in alle competities samen voor Dortmund.